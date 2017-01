Southampton laat slap Liverpool in leven

Southampton reist over twee weken met een voorsprong op zak af naar Liverpool. The Saints wonnen het heenduel in de halve finale om de League Cup met 1-0 van de ploeg van trainer Jurgen Klopp. Daarmee nam het alvast een beetje revanche voor de keiharde 6-1 afstraffing in de kwartfinale van vorig seizoen.