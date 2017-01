Messi doet het wéér uit vrije trap

Lionel Messi heeft Barcelona naar de kwartfinale om de Copa del Rey geschoten. In Camp Nou leek er tegen Athletic Bilbao een verlenging aan te komen, maar Leo besloot anders. Zijn 3-1 was net voldoende om de 2-1 nederlaag van vorige week weg te poetsen. Luis Suárez maakte en passant nog even zijn 100ste voor Barça.