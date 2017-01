Mayweather wil wel boksen voor 100 miljoen

Floyd Mayweather wil best terugkeren in de ring om het op te nemen tegen Conor McGregor. De Ier had na zijn laatste overwinning eind november Mayweather uitgedaagd en is inmiddels ook in het bezit van de vereiste bokslicentie. Maar Mayweather (39) heeft forse eisen. 'Ik ben een zakenman en als ik er 100 miljoen dollar voor krijg, wil ik best de ring in', verklaarde de Amerikaan tegen ESPN.