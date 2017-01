Bertens verrassend uitgeschakeld door Mertens

Kiki Bertens is donderdag verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart. De Belgische Elise Mertens, die ruim honderd plaatsen lager staat op de wereldranglijst, verraste de nummer één van de plaatsingslijst in twee sets: 2-6 5-7.