Man Utd weet wie Zlatan op moet volgen

Paulo Dybala krijgt wellicht een zware last op zijn jonge schouders. De 23-jarige spits moet Zlatan Ibrahimovic doen vergeten bij Manchester United, schrijft El Confidencial. Het contract van Zlatan loopt in juni af en The Mancunians zien Dybala als ideale opvolger voor de Zweedse goalgetter. Ze hopen net als bijna iedere Europese topclub op de handtekening van de Argentijnse spits.

Dybala is bezig aan zijn tweede seizoen bij Juventus, waar hij nog een contract heeft tot medio 2020. De zesvoudig Argentijns international heeft de clubs voor het uitkiezen, want eerder meldden wij in deze dagelijkse rubriek al dat Real Madrid, Barcelona en Manchester City zich willen versterken met de linkspoot.

LALLANA TWEEDE KEUS, NIEUWE BACK VOOR JUVE

Adam Lallana is het plan B van zowel Barcelona als Juventus. Barça heeft Philippe Coutinho bovenaan het verlanglijstje staan en Juve wil het liefst Alexis Sánchez naar Turijn halen. Als die transfers afketsen, gaan beide ploegen hun pijlen richten op Lallana, aldus The Times. De spelmaker van Liverpool beleeft een uitstekend seizoen. In december werd hij nog uitgeroepen tot Speler van de Maand van The Reds.

Sead Kolasinac is straks misschien ook wel te bewonderen in het shirt van Juventus. De linkervleugelverdediger van Schalke 04 staat hoog op het verlanglijstje van De Oude Dame. Hij moet Patrice Evra vervangen, meldt Rai Sport. Het contract van de 23-jarige Bosniër loopt deze zomer af.

KLOPP MELDT ZICH VOOR LANDGENOOT

Julian Brandt heeft zich in de kijker gespeeld bij Jürgen Klopp. De trainer van Liverpool is erg gecharmeerd van de vleugelspits van Bayer Leverkusen en heeft het bestuur gevraagd hem naar de club te halen. Brandt is nog maar 20 jaar, maar heeft nu al 82 competitieduels voor Bayer op zijn naam staan. Daarin scoorde hij 17 keer. Liverpool gaat 23 miljoen euro bieden op de Duitser, schrijft Liverpool Echo.

Everton pikte Morgan Schneiderlin op bij Manchester United, maar is deze winter nog niet uitgeshopt. Volgens The Guardian willen The Toffees zich ook nog versterken met Ishak Belfodil. De 25-jarige Algerijn speelt momenteel bij Standard Luik, maar zijn contract loopt daar aan het eind van dit seizoen af. Everton hoopt daarom dat 12 miljoen euro genoeg is om de spits weg te plukken uit Luik.

UNITED BELT AAN IN MADRID

Nu Schneiderlin verkocht is, wil José Mourinho een nieuwe middenvelder aantrekken. Volgens The Mirror moet Saúl Ñíguez het middenrif van Manchester United versterken. Het is de vraag of Atlético Madrid mee wil werken aan het vertrek van een van haar sterkhouders.

Een andere speler die The Special One graag ziet komen is Tiemoué Bakayoko. De middenvelder van AS Monaco is volgens The Daily Star zelfs een topprioriteit van Mourinho. Bakayoko moet de opvolger worden van de 35-jarige Michael Carrick. Ook Chelsea zit achter de 22-jarige jeugdinternational van Frankrijk aan.