Brit Evans schakelt favoriet Thiem uit

Het tennistoernooi van Sydney moet het vanaf de halve finales doen zonder favoriet Dominic Thiem. De als eerste geplaatste Oostenrijker ging donderdag in de kwartfinales onderuit tegen de Brit Daniel Evans.

De 23-jarige Thiem, nummer acht op de wereldranglijst, won de eerste set met 6-3. Evans kwam op gelijke hoogte door de tweede set met 6-4 te winnen. Het verzet van Thiem was in de beslissende fase van de wedstrijd snel gebroken. Evans won de derde set met 6-1 en mag in de halve finales aantreden tegen Andrej Koeznetsov uit Rusland.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de Serviër Viktor Troicki en de Luxemburger Gilles Muller.