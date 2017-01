Beeldscherm op veld voor scheidsrechter

De Nederlandse voetbalbond zet een volgende stap in de video-arbitrage. Ook de scheidsrechter krijgt een beeldscherm. Hij kan aan de zijlijn een beslissing van de videoreferee bekijken.

De zogeheten 'on field review' beleeft zijn primeur tijdens de kwartfinales van de KNVB-beker later deze maand. 'Dit is opnieuw een stap voor de video-arbitrage', aldus Gijs de Jong, directeur operationele zaken van de KNVB. 'De FIFA heeft ons gevraagd om ook dit element aan onze livetest met de videoscheidsrechter toe te voegen.'

De KNVB maakte deze voetbaljaargang al gebruik van de videoscheidsrechter in het bekertoernooi. Deze zit in een wagen met camera's buiten het stadion en kan de leidsman op het veld ondersteunen bij wedstrijdbepalende spelsituaties.