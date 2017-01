'Eerst Allison, dan Vettel naar Mercedes'

Mercedes heeft grootse plannen en Valtteri Bottas lijkt daar het slachtoffer van te worden. The Daily Express meldt dat de opvolger van Nico Rosberg maar een contract voor een jaar krijgt bij de Duitse renstal, omdat hij in 2018 plaats moet maken voor Sebastian Vettel.

ALLISON EN VETTEL HERENIGD BIJ MERCEDES?

De komst van Vettel naar Mercedes, zou het gevolg kunnen zijn van het aantrekken van James Allison. De Engelsman werkte als technisch directeur in totaal 18 maanden samen met Vettel, maar vertrok afgelopen zomer bij Ferrari door het overlijden van zijn vrouw. Allison zou nu openstaan voor een terugkeer in de Formule 1. Door het vertrek van Paddy Lowe bij Mercedes, is de weg voor hem helemaal vrij.

Allison is de man die Vettel moet overtuigen om voor Mercedes te kiezen, als dat al nodig is tenminste. De Duitser won bij Red Bull vier keer de wereldtitel en maakte daarna de overstap naar Ferrari. Maar een goed huwelijk heeft hij niet met de Italiaanse renstal. In de twee seizoenen die hij reed voor Ferrari, won hij slechts drie grands prix. Afgelopen jaar was hij meer aan het klagen dan aan het racen:

BOTTAS NIET MEER DAN EEN NOODOPLOSSING

Mercedes heeft de deal met Bottas nog niet bevestigd, maar het heeft er alle schijn van dat de Fin komend seizoen in een zilveren bolide rijdt. Bottas heeft zich weliswaar bewezen bij Williams, maar wordt nog niet gezien als een topcoureur. Daarom is hij niet meer dan een noodoplossing voor het plotselinge vertrek van Rosberg. Alle coureurs met een titel op zak zijn bezet, dus Mercedes heeft weinig keus.

In 2018 wordt het pas écht interessant voor Mercedes. Vettel's contract loopt dan af, dus dan kan hij uit zijn lijden worden verlost bij Ferrari. Voor Formule 1-fans zeker iets om naar uit te kijken, want één ding is zeker: met vedettes Hamilton en Vettel in De Zilverpijlen, wordt het in ieder geval niet saai.

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 24 maart staan de eerste vrije trainingen voor de Grand prix van Australië op het programma. Houd de komende tijd deze site in de gaten voor de exacte uitzendtijden!