Fellaini langer bij Manchester United

Manchester United heeft de optie in het contract van Marouane Fellaini gelicht. De 29-jarige middenvelder staat daardoor nu tot en met volgend seizoen onder contract bij de Engelse club.

Fellaini kwam in 2013 voor 27,5 miljoen pond over van Everton en ondertekende toen een vierjarig contract met een optie voor nog een seizoen. De club is tevreden over de prestaties van de voetballer, die dinsdag in de wedstrijd tegen Hull City in de League Cup zijn eerste doelpunt van dit seizoen maakte. Fellaini liep daarna juichend richting trainer José Mourinho.

De Belg kreeg de eerste seizoenshelft veel kritiek en werd uitgefloten door zijn eigen fans toen hij in december in de slotfase van de wedstrijd tegen Everton een strafschop veroorzaakte en Manchester United een voorsprong verspeelde (1-1).