Rondo is terug en John de Mol sluit aan

Na een korte winterstop keert Rondo zondagavond terug bij Ziggo Sport. Jack van Gelder bespreekt met Ruud Gullit, Wim Kieft, Jan van Halst en special guest John de Mol de toestand van het nationale en internationale topvoetbal. De mediamagnaat was in het verleden onder meer vier jaar lid van de raad van commissarissen bij Ajax.

Er is genoeg om over te discussiëren. De bal rolt weer in de Eredivisie, terwijl de Engelse en Spaanse competities beide een overtuigende koploper hebben. Om 21.30 uur op Ziggo Sport (kanaal 14) of Ziggo Sport Select zie je of je het eens of hartstochtelijk oneens bent met wat de Ziggo Sport analisten verkondigen.