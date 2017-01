West Ham worstelt met werkweigeraar Payet

West Ham United zit in zijn maag met zijn sterspeler Dimitri Payet. De Fransman wil weg bij de club uit Londen en weigert nog langer voor de club uit de Premier League uit te komen. Coach Slaven Bilic had donderdag een duidelijk antwoord op de kwestie. 'We zullen hem niet verkopen.'