Harden en Westbrook frontrunners MVP-race

Het is een big deal in de NBA: wie is de Most Valuable Player? Het is de meest prestigieuze individuele prijs die een basketballer kan winnen. Meer dan honderd journalisten bepalen wie de MVP is. Ziggo Sport zet alle kanshebbers op een rij en volgt maandelijks de ontwikkelingen van de spelers. Als uitgangspunt gebruiken we de MVP-ladder.

De MVP-award is appels met peren vergelijken. Wat zijn geweldige statistieken van een speler waard, terwijl het team niet meedoet voor de prijzen? En is een speler de meest waardevolle speler als hij met meerdere supersterren speelt. Persoonlijke smaak speelt ook een rol. De uitverkiezing van de MVP-titel is dan ook het ideale discussie-onderwerp.

De skills van Harden en Westbrook zijn een genot om naar te kijken.



HARDEN VS WESTBROOK

Op dit moment is de MVP-race een tweestrijd tussen James Harden en Russell Westbrook. De twee zijn de absolute leiders van hun team. Harden staat met Houston Rockets derde in de Western Conference en Westbrook staat zevende met Oklahoma City Thunder. Zonder deze All-Stars zouden deze teams veel minder presteren. Harden heeft op dit moment een streepje voor op Westbrook. Maar waarom?

Harden scoort gemiddeld minder punten, maar schiet efficiënter

Houston Rockets doet mee met de beste ploegen in de NBA, Oklahoma niet

Westbrook is een triple double-machine, Harden mag daarom niet verslappen

Speler PPG AST REB FG% James Harden 28.9 11.4 8.2 44.2% Russell Westbrook 30.9 10.2 10.5 42.0%

*PPG = points per game, AST = assists per game, REB = rebounds per game, FG% = field goal percentage

KING JAMES, DURANTULA & CURRY

Hoe zit het dan met viervoudig winnaar LeBron James en Stephen Curry, eigenaar van de afgelopen twee MVP-titels? King James en Curry kunnen ook dit seizoen mooie statistieken voorleggen. Zeker The Cavalier doet nog mee om eretitel. Curry moet op dit moment zijn teamgenoot Kevin Durant voorlaten in de MVP-race. Durantala kent tot zover een geweldig jaar.

Speler PPG AST REB FGP Kevin Durant 25.8 4.8 8.4 53.7% LeBron James 25.9 8.8 7.9 53.2% Stephen Curry 25.6 6.4 4.3 47.7%

Het probleem voor deze heren is hun ploeg. Bij The Cavs kan James rekenen op twee andere All-Stars: Kyrie Irving en Kevin Love. Curry is de teamgenoot van de eerder genoemde Durant, Klay Thompson en Draymond Green. De drie supersterren hoeven niet altijd de beste te zijn om te kunnen winnen. Harden en Westbrook wél.

THE GREEK FREAK

Maakt een Europeaan kans om MVP te worden? Nee! Maar Giannis Antetokounmpo speelt geweldig voor Milwaukee Bucks en staat op alle lijstjes van beste spelers. De Griek kent zijn break-out season en neemt de ploeg uit Wisconsin op sleeptouw. De kans dat hij dit jaar MVP wordt, is nihil. In de toekomst is The Greek Freak de opvolger kunnen zijn van Dirk Nowitzki. De Duitser won als eerste Europeaan de titel.

Speler PPG AST REB FGP Giannis 23.2 5.5 8.8 52.7%

Andere kanshebbers: Kahwi Leonard, DeMar DeRozan, Paul George, Jimmy Butler en Isaiah Thomas.

Giannis is de smaakmaker van The Bucks.