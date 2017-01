Messi vs Koeman: wie is de baas?

Messi is muy caliente (heel heet) op het moment als het aankomt op scoren uit vrije trappen. De Argentijnse specialist presteerde het om in drie duels binnen zeven dagen telkens te scoren uit een vrije trap. En het ene kunststukje wat uit zijn magische linkerbeen kwam, is nog mooier dan de ander. Met 26 doelpunten uit vrije trappen voor Barcelona, evenaart hij het clubrecord van Ronald Koeman.