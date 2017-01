Go Ahead Eagles en AZ hervatten eredivisie

Na een pauze van een kleine maand gaat de eredivisie vrijdag weer van start. Go Ahead Eagles en AZ zijn de eerste teams die beginnen aan de tweede seizoenshelft. De hekkensluiter ontvangt de huidige nummer vijf vanaf 20.00 uur op De Adelaarshorst in Deventer. Huurlingen Pedro Chirivella en Elvis Manu debuteren direct in de basis bij Go Ahead.