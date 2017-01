De Vrij moet wachten, Payet woest

Stefan de Vrij krijgt zijn droomtransfer in ieder geval nog niet deze transferperiode. De 24-jarige verdediger kan naar Manchester United en Chelsea, maar zijn club Lazio is voor een winters vertrek van de Oranje-international gaan liggen. In de zomer is een overgang wél bespreekbaar, maar daar zou een som van minimaal 40 miljoen euro tegenover moeten staan.

De Romeinen namen De Vrij in de zomer van 2014 voor 7 miljoen over van Feyenoord. Dat was na het WK, waar de verdediger een uitstekende indruk maakte. Voor De Biancocelesti speelde de Nederlander sindsdien 44 wedstrijden. Vanwege een zware blessure kwam hij vorig seizoen maar tot twee duels.

Chelsea hoopt dankbaar gebruik te maken van de situatie van Dimitri Payet bij West Ham United. De 29-jarige Fransman ligt namelijk overhoop met zijn club, nadat The Hammers eerder deze week een bod van 22 miljoen euro van Olympique Marseille op hem weigderden. Payet zei daarop nooit meer voor West Ham te spelen, waardoor de koploper van de Premier League zijn kans volgens The Sun nu schoon ziet.

Didier Drogba zit zonder club sinds zijn vertrek bij Montreal Impact, maar wil graag weer aan de slag. Onlangs deed de 38-jarige spits al een open sollicitatie bij zijn oude club Olympique Marseille. De Franse club hapt nog niet, maar er is wél interesse in Drogba vanuit Brazilië. UOL Esporte meldt dat de Ivoriaan inmiddels een aanbieding heeft ontvangen van Corinthians.

Klaas-Jan Huntelaar heeft zich weer uitgesproken over een mogelijke terugkeer bij Ajax. 'Aan het einde van het seizoen ga ik rustig kijken. Het moet voor Ajax en voor mij passen', aldus de 33-jarige spits van Schalke 04 in De Telegraaf. Huntelaar is momenteel geblesseerd en speelde daardoor dit seizoen nog maar 5 wedstrijden. Hij scoorde daarin 1 keer. Tussen 2006 en 2009 trof hij 76 keer doel voor Ajax.

Het is nog volstrekt onduidelijk of de toekomst van Jack Wilshere bij Arsenal ligt. De middenvelder speelt dit seizoen op huurbasis voor Bournemouth en heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar bij The Gunners. De club uit Noord-Londen kan komende zomer nog wat aan Wilshere verdienen, want volgens The Daily Star zijn Manchester City, Everton en AC Milan geïnteresseerd.

Anwar El Ghazi heeft er weer een optie bij. De 21-jarige Ajacied kan nu ook kiezen voor OSC Lille, weet Sky Italia. De nummer 12 van de Ligue 1 heeft zelfs al een bod van 7 miljoen euro op de vleugelaanvaller uitgebracht. Lazio is ook dichtbij een akkoord met de 2-voudig international, die vanwege een conflict met trainer Peter Bosz vlak voor de winterstop een tijdje niet bij de selectie zat.