Konta grijpt overtuigend titel in Sydney

Johanna Konta heeft het WTA-tennistoernooi in Sydney vrijdag overtuigend op haar naam geschreven. De Britse, als zesde geplaatst, ontdeed zich in de finale van Agnieszka Radwanska. Het werd 6-4 6-2 na bijna anderhalf uur spelen. Het is de eerste keer dat Konta in Sydney zegeviert. Ze volgt Svetlana Koeznetsova op als titelhouder. De Poolse Radwanska won het toernooi in 2013.