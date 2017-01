'Roten Bullen' halen Frans toptalent

RB Leipzig heeft het Franse toptalent Dayot Upamecano ingelijfd. De achttienjarige verdediger komt over van de Oostenrijkse club Red Bull Salzburg. De 'Roten Bullen', de verrassende nummer twee in de Duitse Bundesliga, meldden vrijdag dat Upamecano heeft getekend tot juni 2021. De transfersom is niet bekend, maar volgens het voetbalmagazine Kicker heeft RB Leipzig 10 miljoen euro betaald.