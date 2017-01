Zlatan hoeft alleen titel nog te veroveren

Zlatan Ibrahimovic jaagt zondag in de North-West Derby tegen Liverpool verder op zijn enige doel van het seizoen: het winnen van de landstitel met Manchester United. De rest is voor de superspits niet belangrijk. 'Momenteel heb ik geen persoonlijke doelen', zegt de 35-jarige vedette. 'Ik heb Engeland al veroverd, dat kostte drie maanden.' Ibra staat met 13 goals tweede op de Engelse topscorerslijst.

Tegen Liverpool stuit Zlatan niet op een verdediging in de allerbeste vorm. De ploeg van trainer Jürgen Klopp werd midweeks helemaal zoek gespeeld door Southampton in de halve finale van de strijd om de League Cup. Het mocht nog blij zijn dat het maar bij 1-0 bleef en niet uitliep op een afstraffing (video). United won juist eenvoudig met 2-0 van Hull City in de andere halve finale (video).'Ik zei begin dit seizoen al dat het langzaam beter zou worden.'

Het goede nieuws voor Liverpool is dat het Philippe Coutinho weer terug heeft. De Braziliaanse spelmaker speelde zijn laatste competitiewedstrijd in november, toen The Reds dankzij een 2-0 overwinning op Sunderland de koppositie in de Premier League overnamen. Tijdens zijn afwezigheid liet Liverpool 7 punten liggen, waardoor de ploeg nu 5 punten minder heeft dan koploper Chelsea. Liverpool staat nog wel tweede.

United is pas de nummer 6, maar wel bezig aan een ijzersterke reeks. The Red Devils zijn al 15 wedstrijden ongeslagen en wonnen zelfs de laatste 9 wedstrijden. Zlatan denkt niet dat er snel een einde aan die reeks komt. 'Nu zijn we pas echt constant en stabiel. Ik zei begin dit seizoen al dat het langzaam beter zou worden. Het kan nog steeds beter en ik denk ook dat we dat snel zullen worden.'

De North-West Derby tussen Manchester United-Liverpool is zondag om 17.00 te zien. Ben je abonnee van Ziggo, dan zie je de wedstrijd op kanaal 14, of anders op Ziggo Sport Select. Via internet zie je de wedstrijd via go.ziggosporttotaal.nl. Het commentaar komt van John van Vliet en Aad de Mos.