Hull City is Henriksen lang kwijt

Hull City kan de komende drie maanden geen beroep doen op Markus Henriksen. De Noorse middenvelder heeft een blessure aan een schouder opgelopen. Henriksen liep de kwetsuur op in de eerste wedstrijd van de halve finale om de League Cup. Manchester United was in dat duel met 2-0 te sterk. De return in Hull is over dertien dagen.