Ontslag volgt na kritiek op Messi

Barcelona heeft een medewerker van de club zonder pardon ontslagen voor weinig vleiende opmerkingen over Lionel Messi. Het gaat om Pere Gratacós, oud-speler van de Catalaanse topclub, die verantwoordelijk was voor de betrekkingen met de Spaanse voetbalbond.

Gratacós stelde na de loting voor de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi de status van superster Messi ter discussie en dat werd hem niet in dank afgenomen.

'Leo is een van de belangrijkste spelers van het team, maar het gaat niet alleen om hem', zei Gratacós in Madrid, na de loting waarbij Barcelona werd gekoppeld aan Real Sociedad. 'Hij zou niet zo goed zijn zonder Andrés Iniesta, Neymar en die anderen om hem heen.' Om daar nog wel snel aan toe te voegen: 'maar Messi is de beste'. Die uitspraken leverden de Catalaanse manager binnen een paar uur zijn ontslag op.

Gratacós had ook geen slechter moment kunnen kiezen voor zijn opmerkingen over Messi. De clubleiding hoopt het contract van de Argentijnse vedette, dat volgend jaar afloopt, te verlengen en kan daarbij geen rumoer gebruiken.