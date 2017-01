De Rooy verliest weer terrein in Dakar

Trucker Gerard de Rooy heeft in de voorlaatste etappe van de Dakar Rally weer tijd verloren op zijn Russische concurrenten. De Brabantse titelverdediger eindigde vrijdag in zijn Iveco in de elfde etappe tussen San Juan en Rio Cuarto als vijfde, op bijna een kwartier van winnaar Edoeard Nikolajev. De Rooy handhaafde zich wel op de derde plaats in het algemeen klassement, nu bijna veertig minuten achter Nikolajev.