Sock in finale Auckland te sterk voor Sousa

Jack Sock begint komende week met een goed gevoel aan de Australian Open. De Amerikaanse tennisser won zaterdag voor de tweede keer een ATP-toernooi. Na zijn zege in Houston in 2015 was de 24-jarige Sock ook de beste in Auckland. In de eindstrijd rekende Sock in drie sets af met de Portugees Joao Sousa, die in de kwartfinale nog te sterk was voor de Nederlander Robin Haase: 6-3 5-7 6-3.