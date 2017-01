Eerste toernooizege tennisster Mertens

Elise Mertens heeft voor het eerst in haar tennisloopbaan een WTA-toernooi op haar naam geschreven. De 21-jarige Belgische deed dat zaterdag in het Australische Hobart, waar ze in de finale overtuigend won van de als derde geplaatste Monica Niculescu uit Roemenië: 6-3 6-1. Mertens had in de kwartfinale de als eerste gerangschikte Nederlandse Kiki Bertens uitgeschakeld.