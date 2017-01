Peterhansel wint Dakar voor dertiende keer

Stéphane Peterhansel heeft de Dakar Rally voor de dertiende keer gewonnen. De 51-jarige Franse autocoureur stelde in de slotrit naar Buenos Aires de zege veilig. Peterhansel staat nu op zes eindzeges bij de motoren en zeven bij de auto's. Daarmee is hij recordhouder.

Land- en ploeggenoot Sébastien Loeb was de rapste en bleef Peterhansel negentien seconden voor. Peterhansel hield in het eindklassement een voorsprong van vijf minuten en dertien seconden op Loeb over. Donderdag dreigde Peterhansel zijn leidende positie kwijt te raken aan Loeb.

Enkele uren na de finish werd hij toch nog als winnaar van de dag uitgeroepen. Peterhansel liep tijdverlies op omdat hij de gewonde Sloveense motorcoureur Simon Marcic na een aanrijding bijstond. Peterhansel bleef bij zijn gewonde collega totdat er medische hulp kwam. De tijd die hij met die stop verloor, kreeg de uiteindelijke winnaar terug van de jury.