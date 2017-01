Hattrick Kane loodst Spurs langs West Brom

Tottenham Hotspur heeft een eenvoudige middag gehad. In eigen huis haaldenThe Spurs uit tegen West Bromwich Albion. Het werd 4-0. Grote man was Harry Kane. De spits maakte een hattrick.

Vanaf de start was het eenrichtingsverkeer op White Hart Lane. The Spurs vielen aan, West Bromwich kon alleen maar tegenhouden. Lang lukte dat niet. Na goed tien minuten spelen speelde Christian Eriksen met een vernuftig balletje Harry Kane vrij. Alleen voor doelman Ben Foster wist de spits wel raad met dit buitenkansje.

Halverwege de eerste helft was het weer raak. Nu stond Eriksen zelf achter het kanon. Via Gareth McAuley verdween de bal achter de arme Foster. De Engelse doelman fungeerde als schietschijf, maar hield de schade beperkt. Vlak voor de pauze haalde hij zijn gram op een Spurs-fan: 'Come down pussy boy'

KING KANE NEEMT DE BAL MEE

Na rust leken The Spurs het wel best te vinden. Tot een kwartier voor tijd. King Kane had er nog wel zin in. Op aangeven van Kyle Walker knalde hij eerst de 3-0 binnen. Vijf minuten later was het nog een keer raak. Nu verzorgde Dele Alli de assist).

Met de overwinning doet Tottenham goede zaken. De mannen van trainer Mauricio Pochettino staan nu tweede met 45 punten. Liverpool staat derde met een punt minder, maar zij gaan morgen nog op bezoek bij Manchester United. West Bromwich blijft met 29 punten steken op plek 8.