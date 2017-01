Eigen goals helpen Arsenal tegen Swansea

Ze kwamen laat op stoom, maar uiteindelijk had Arsenal geen kind aan Swansea City. Twee eigen doelpunten deden de gastheren de das om. In het eigen Liberty Stadium eindigde het in 0-4.

Swansea's nieuwe trainer Paul Clement stuurde zijn mannen goed voorbereid het veld op. Vooral spelmaker Mesut Özil had het lastig in Wales. Pas in 37ste minuut lukte het The Gunners goed door te breken. Nadat Özil zijn kopbal geblokt zag worden, stond Olivier Giroud op de juiste plek om de bal binnen te tikken:

Het was alweer de vijfde opeenvolgende wedstrijd waarin de Franse spits trefzeker was. Op slag van rust leek Swansea een strafschop te krijgen. Ki Sung-yueng zocht de confrontatie met Arsenal-aanvoerder Laurent Koscielny en wilde een penalty. Scheidsrechter Mike Jones besloot anders (video).

EIGEN GOALS NEKKEN SWANSEA

Het was het begin van het einde voor The Swans. Na rust schoten Jack Cork (video) en Kyle Naughton (video) in eigen doel. Een kwartier voor tijd pikte ook clubscopscorer Alexis Sánchez zijn doelpuntje mee (video).

Met de driepunter klimt Arsenal naar de derde stek in de Premier League. Liverpool staat nu vierde, maar speelt morgen nog bij Manchester United. Swansea zakt naar de laatste plaats onderaan met vijftien punten.