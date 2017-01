Las Palmas appeltje eitje voor Barcelona

Barcelona weet na twee wedstrijden zonder zege weer hoe het voelt om te winnen. In Camp Nou hadden de Catalanen weinig last van Las Palmas, dat met een 5-0 nederlaag begint aan de dikke 2.000 kilometer lange terugreis naar Gran Canaria.

MSN OOK ZONDER N BESLISSEND

Zonder bankzitter Neymar, namen Luis Suárez en Lionel Messi het gros van de goals voor hun rekening. Suárez opende het bal. André Gomes gaf de assist en de Uruguayaan rondde af. Messi verdubbelde vlot na rust de marge, waarna Suárez met een verfijnd schot de 3-0 maakte. Beide goalgetters staan nu op 14 treffers in La Liga.

OOK ARDA USUAL SUSPECT EN PRIMEUR VIDAL

Dat ook Arda Turan scoorde, is geen toeval. De Turk maakte in de laatste 5 duels al 6 doelpunten en voegde nu nummer 7 toe. De aangever was Paco Alcácer. De man die het breedst lachend het ongelijke duel afsloot, was Aleix Vidal. De rechtsback die zo weinig speeltijd krijgt, zette knap de 5-0 neer als eindstand en maakte zijn eerste dit seizoen.

TWEE PUNTEN ACHTER VERTEKEND BEELD

Barcelona geeft nu nog maar twee punten toe op koploper Real Madrid. Toch is er van een nek-aan-nek race geen sprake. De Madrilenen hebben twee duels minder gespeeld en spelen zondag uit tegen Sevilla.