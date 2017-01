Stug Atlético ploetert zich langs Betis

Atlético Madrid heeft voor de vijfde keer dit seizoen met 1-0 gewonnen. In Vicente Calderón was Real Betis nauwelijks minder dan de thuisploeg. Na negentig minuten ploeteren hadden beide teams zeven doelpogingen gewaagd en was het balbezit ook al in evenwicht. Het enige waarin Los Colchoneros beter waren, was scoren.