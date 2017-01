Goud voor Knegt, zilver voor Hoogerwerf

De finale van de 500 meter voor mannen bij de EK shorttrack in Turijn heeft voor Nederland twee medailles opgeleverd. Sjinkie Knegt pakte goud en Dylan Hoogerwerf veroverde zilver. De Russische favoriet Victor An eindigde op de derde plaats. De Hongaar Shaolin Sandor Liu was de grote verliezer van de eindstrijd. Hij reed aan kop toen hij door eigen toedoen onderuit ging.