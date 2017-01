Reza helpt Heerenveen aan zege op ADO

Reza Ghoochannejhad heeft de rol van gevierde man opgeëist bij sc Heerenveen tijdens de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. De aanvaller uit Iran scoorde tweemaal binnen twee minuten en legde zo de basis voor een 2-0 zege.

Reza scoorde voor het eerst sinds 10 september vorig jaar, toen hij eveneens tweemaal doel trof voor zijn club tegen FC Twente. Arber Zeneli bereidde beide treffers van zijn ploeggenoot voor. Martin Odegaard maakte zijn debuut voor Heerenveen. De Noorse tiener van Real Madrid mocht pas twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd invallen.

ADO kan alleen maar dromen van een speler van naam als Odegaard. De club miste niet alleen aanvoerder Aaron Meijers en Dion Malone. Gervane Kastaneer ontbrak omdat hij waarschijnlijk snel tekent bij het Duitse FSV Mainz 05 en Mike Havenaar, de beoogde topschutter van ADO, ligt nog altijd met een virusinfectie in een Japans ziekenhuis.

Trainer Zeljko Petrovic zou zijn smalle selectie graag met enkele aanwinsten aanvullen. Maar het blijft voorlopig lastig winkelen op de transfermarkt zolang de beloofde miljoenen van Wang Hui uitblijven.

Met een verdedigende speelwijze bleef ADO in de eerste helft redelijk eenvoudig overeind. Heerenveen voetbalde aanvankelijk in een te laag tempo om de defensie van de tegenstander echt te verontrusten. Heerenveen slaagde er na rust wel de tegenstander onder druk te zetten.

Een doelpunt van Reza werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Ook Pelle van Amersfoort was voor de thuisploeg dicht bij de openingstreffer. Hij schoot op de paal. Vervolgens brak Reza met treffers in de 63ste en 64ste minuut het verzet van ADO. In de slotfase miste Sam Larsson nog een strafschop voor de nummer 4 van de Eredivisie.