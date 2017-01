Valencia kan eindelijk weer winnen

Valencia heeft eindelijk weer een overwinning geboekt in de Spaanse La Liga. Op eigen veld versloeg de gevallen topclub Espanyol met 2-1. Dat gebeurde onder coach Salvador 'Voro' Gonzalez, vooralsnog de tijdelijke opvolger van de in december opgestapte Cesare Prandelli.

Martin Montoya had de thuisploeg in de 17de minuut op voorsprong gezet. Via Santi Mina werd het in de 72ste minuut 2-0, waarna een doelpunt van David López (2-1) nog voor een spannende slotfase zorgde.

Valencia had sinds 16 oktober in de competitie niet meer gewonnen. De ploeg staat zeventiende met 16 punten uit zeventien duels.