Everton duwt City verder naar beneden

Manchester City is op bezoek bij Everton keihard onderuit gegaan. Door goals van Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Tom Davies en Ademola Lookman verloor de grootmacht uit Manchester met 4-0. Daardoor verliest City de aansluitting met de top 4 en is het gat met koploper Chelsea al gegroeid tot tien punten.

ECHTE ENGELSE STRIJD MET VEEL GEVAAR VOOR DE GOALS

Everton-Manchester City begon als een echt Engels topduel. Een moordend tempo, kansen over en weer en dus genoeg om van te genieten. Bij de thuisploeg zat Maarten Stekelenburg op de bank. Ook aankoop Morgan Schneiderlin begon niet in de basis. City stond met alle toppers aan de aftrap.

Toch waren het The Toffees die sterker begonnen. Al na tien minuten dachten ze op 1-0 te komen, maar buitenspel van Lukaku zorgde ervoor dat het feest niet door ging. Niet veel later kwam City er gevaarlijk uit en leek Sterling onderuit te worden gehaald in het strafschopgebied. Mark Clattenburg was het daar niet mee eens.

LUKAKU DOET HET WEER EN KRIJGT HULP VAN LANDGENOOT

Na ruim een half uur was de ban dan toch gebroken. Gaël Clichy leidde met dom balverlies een fraaie tegenstoot van Everton in. Davies onderschepte namelijk de bal en stuurde direct Mirallas weg. Die vond op zijn beurt Lukaku en hij schoot de bal feilloos binnen. City was daarna niet in staat om een versnelling bij te schakelen.

Check hier de goal van Lukaku, nummer 12 van dit seizoen:

VROEGE DOODSTEEK MIRALLAS, WONDERBOY LAAT ZICH GELDEN

Pep Guardiola sprak zijn mannen toe in de rust en heeft vast gezegd dat ze scherp moesten beginnen. Blijkbaar is die boodschap niet binnengekomen, want binnen twee minuten na het begin van de tweede helft was het al 2-0. Ditmaal was het Mirallas die scoorde. Hij schoot met rechts de bal onhoudbaar in de verre hoek.

Door Khalechi Iheanacho in te brengen voor Pablo Zabaleta, namen de aanvallend intenties van City toe. Dat mocht echter niet baten. Tien minuten voor tijd besliste Davies het duel. De 18-jarige middenvelder beloonde zichzelf zo voor een fantastisch duel. Een andere tiener zorgde voor de eindstand. Ademola Lookman schoot in blessuretijd de 4-0 binnen.

Davies beslist het duel met een fraaie stift: