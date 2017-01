Feyenoord kraakt Roda met moeite

Feyenoord heeft de eerste competitiewedstrijd van 2017 met de nodige moeite omgezet in een overwinning. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst versloeg Roda JC in Kerkrade met 2-0, dankzij doelpunten in de laatste twintig minuten van Dirk Kuijt en Eljero Elia. Beiden scoorden op aangeven van topschutter Nicolai Jørgensen.