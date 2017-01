Zlatan bezorgt United laat verdiend punt

Na een meeslepende tweede helft hebben Manchester United en Liverpool de punten gedeeld. Op Old Trafford was de eindstand: 1-1. Beide ploegen hebben weinig aan dit resultaat. Liverpool ziet koploper Chelsea verder weglopen en United verliest de top 4 uit het oog.

STROEVE START UNITED, POGBA DE SCHLEMIEL

United begon aan het duel met Daley Blind en Wayne Rooney op de bank. De clubtopscorer allertijden is het slachtoffer geworden van het goede spel van Henrikh Mkhitaryan. Bij Liverpool stond Georginio Wijnaldum wel in de basis. The Mancunians begonnen stroef aan het duel. Er was af en toe wat dreiging, maar echte kansen ontbraken.

Aan de andere kant kon Liverpool ook geen gevaar stichten. Totdat Paul Pogba besloot The Reds een handje te helpen. Hij maakte bij een corner hands in zijn eigen strafschopgebied. James Milner bleef uiterst koel en schoot beheerst binnen. Vlak daarna was Zlatan Ibrahimovic dichtbij de 1-1. Simon Mignolet had een knap antwoord op zijn kiezelharde vrije trap.

Check hier de penalty en de aanleiding:

EN DAN IS ER ALTIJD NOG ZLATAN...

In de tweede helft kwam United duidelijk met een missie uit de kleedkamer. Ze waren veel feller in de duels en troefde Liverpool keer op keer af. Toch kwamen ze ook nu tot weinig hele grote kansen. De grootste was voor Anthony Martial. Hij zette zelf de aanval op, maar kon vervolgens net niet bij de bal na een scherpe voorzet van Mkhitaryan.

Om de ban te breken bracht José Mourinho Juan Mata, Wayne Rooney en Marouane Fellaini. Dit zorgde voor nog meer druk op de verdediging uit Liverpool en dat had effect. Na een lange kluts situatie kon Ibrahimovic de bal van dichtbij binnenwerken. Ondanks een zoektocht van United naar de winnende, bleef het bij 1-1.

De bevrijdende gelijkmaker van Zlatan: