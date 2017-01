AS Roma redt het net tegen Udinese

AS Roma heeft in de Serie A een benauwde zege geboekt. De nummer 2 van de ranglijst won met 1-0 bij middenmoter Udinese. Radja Nainggolan maakte in de twaalfde minuut het doelpunt. De assist kwam van Kevin Strootman. Zes minuten later miste ploeggenoot Edin Dzeko een strafschop. Udinese kon daarna niet profiteren van die flater.