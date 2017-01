Sevilla stunt in extremis tegen Real

Lang leek Real Madrid drie punten over te houden aan de uitwedstrijd tegen Sevilla, maar tien hete minuten maakten daar op de valreep een einde aan. Door een eigen goal van Sergio Ramos en een treffer van Stevan Jovetic verloor Real voor het eerst sinds lange tijd.

SPAANSE FURIE, PLOEGEN AAN ELKAAR GEWAAGD

Wedstrijden tussen Sevilla en Real zijn eigenlijk nooit saai. Donderdag speelden de twee clubs nog tegen elkaar in de Copa del Rey en toen was het na zes goals 3-3. Real had zich vandaag aangepast ten opzichte van dat duel. De ploeg van Zinédine Zidane speelde met drie verdedigers en met Cristiano Ronaldo en Karim Benzema samen voorin.

Sevilla en Real waren erg aan elkaar gewaagd. Real had vaker de bal, maar vooral op eigen helft. Hoe dichter ze bij de goal van Sevilla kwamen, hoe sneller ze balverlies leden. De oogst na 45 minuten voetbal was twee schoten op doel van Ronaldo aan de ene en Nasri aan de andere kant. CR7 kreeg nog een kans, maar kon net niet bij een voorzet van Benzema.

TOCH WEER RONALDO, REAL LIJKT WEDSTRIJD NAAR ZICH TOE TE TREKKEN

Aan het begin van de tweede helft schoot Sevilla uit de startblokken. Ze durfden meer druk te zetten op de verdediging van Real en gooiden het tempo verder omhoog. Daardoor was de wedstrijd nog leuker om naar te kijken. Sevilla opende de beschietingen met een grote kans voor Wissam Ben Yedder. Real counterde met twee schoten van Benzema.

RAMOS WEER BESLISSEND IN SLOTFASE & MEGA-STUNT SEVILLA

De voorgaande 49 keer dat de ploegen tegen elkaar speelden viel er altijd een goal en dat was vanavond niet anders. Na knullig balverlies kon Dani Carvajal op het doel af. Rico kwam uit, maar was te laat. De bal ging naar de stip en vanaf elf meter schoot Ronaldo feilloos raak. Toch gaf Sevilla niet op. Vijf minuten voor tijd gaat Pablo Sarabia achter de bal staan voor een vrije trap.

Hij slingerde hem zo scherp voor dat Sergio Ramos de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman knikte. Daarna beleefde Real nog een aantal hete minuten. Sevilla voelde dat er nog meer te halen was en dat klopte. In de blessuretijd bracht Stevan Jovetic heel Sevilla in vervoering toen hij de winnende binnenschoot. Het was de eerste nederlaag voor Real in 42 duels.

De heerlijke winnende goal van Jovetic: