Halep laat zich in eerste ronde verrassen

De als vierde geplaatste Simona Halep heeft de eerste ronde van de Australian Open niet overleefd. De Roemeense verloor in Melbourne van de Amerikaanse Shelby Rogers. Het werd 6-3, 6-1.

Halep kon vanaf de start niet overtuigen. Ze liet zich in de zesde game al verrassen en werd gebroken door Rogers, die daarmee de set won. Rogers, de nummer 52 van de wereld maakte vooral met vele winners het verschil. In de tweede set was het verschil nog groter.

De Roemeense pakte nog wel de openingsgame, maar werd daarna volledig overtroefd door Rogers die met zes games op rij de wedstrijd won en daarmee een ticket voor de tweede ronde bemachtigde.

Vorig jaar werd Halep in Australië ook in de eerste ronde uitgeschakeld.