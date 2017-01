Bertens: op belangrijke momenten belabberd

Voor Kiki Bertens liep het Australische avontuur maandag weer slecht af. In de eerste ronde verloor ze van de Amerikaanse Varvara Lepchenko: 7-5 7-6 (5). Vooral op belangrijke momenten liet de Wateringse tennisster het afweten.'Op de belangrijke punten is het goede tennis niet daar. Met twee tot drie goede punten per game kom je er niet.?