Westbrook hard op zoek naar stemmen

Het All Star Weekend staat voor de deur en dus is dit het moment voor de sterren van NBA om zich te laten gelden. Ondanks een fantastisch seizoen hebben de NBA-fans Russell Westbrook niet in hun beste team van de Western Conference staan. Voor Westbrook een goede reden om uit te halen.

Met 36 punten, 11 assists en 10 rebounds noteerde Russ zijn twintigste triple-double van het seizoen. Hij had daarmee een doorslagevende rol in de 122-118 overwinning van Oklahoma City Thunder op Sacramento Kings. De vraag is nu of Westbrook het stokoude record van Osacar Robertson kan verbreken. Die had in het seizoen 1961-62 41 triple-doubles.

James Harden liet vannacht zien waarom hij bijna een miljoen stemmen heeft. The Beard had met 22 punten, 11 assists en 10 rebounds ook een triple-double. Mede door zijn punten vermorzelde Houston Rockets het arme Brooklyn Nets met 137-112. Verdedigen vinden ze in Houston niet zo belangrijk, maar als je zelf elk kwart meer dan 30 punten scoort, hoeft dat ook niet.