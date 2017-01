Thomas schrijft historie op Hawaï

Justin Thomas voelt zich bijzonder goed thuis op Hawaï. De 23-jarige Amerikaan schreef voor de tweede week op rij een toernooi op het Amerikaanse eiland op zijn naam, dit keer het Sony Open. Hij had slechts 253 slagen nodig voor zijn vier rondes over de baan in Honolulu, een record op de PGA Tour.