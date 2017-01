Chinezen moeten hand op de knip houden

De Chinese voetbalbond neemt maatregelen om de koopwoede van de kapitaalkrachtige clubs uit het land in te perken. Vanaf komend seizoen mogen de ploegen uit de Chinese Super League per wedstrijd slechts drie buitenlandse spelers gebruiken, twee minder dan nu het geval is. Ook komt de bond met strengere regels om het uitgavenpatroon van de clubs te veranderen.