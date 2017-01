Müller Blue, Piqué moet met Shakira mee

Diego Costa is hard op weg naar de uitgang bij Chelsea. De huidige topscorer van de Premier League kan het grote geld uit China niet weerstaan. The Blues zijn nu in de zoektocht naar een vervanger uitgekomen in Duitsland. Thomas Müller is de gedroomde kandidaat volgens The Express.

De Duitser begon dit seizoen pas tien keer in de basis en scoorde pas eenmaal. Daarnaast mocht hij ook nog eens vier van die duels niet afmaken. Toch ziet Antonio Conte het in hem zitten. De afgelopen seizoenen was hij altijd goed voor veel goals en de prijzenkast van Müller puilt uit.

SHAKIRA HEEFT DE BROEK AAN

Als profvoetballer kun je de mooiste vrouwen aan de haak slaan. De betekent alleen niet dat je dan thuis wat te vertellen hebt. Dat ondervindt Gerard Piqué nu aan den lijve. Shakira heeft het namelijk wel gezien in Barcelona en wil naar Engeland verhuizen. Chelsea en Arsenal volgen het relationele dispuut op de voet, meldt Don Balón.

Een minder gelukkig huwelijk is dat tussen Ajax en Tim Krul, aldus De Telegraaf. De doelman kwam op huurbasis om Jasper Cillessen te vervangen, maar had toch langer last van zijn blessure dan gedacht. In de tussentijd is André Onana uitgegroeid tot eerste keeper en zit Ajax met Krul in de maag. Ze hopen hem in januari te kunnen verhuren.

TWENTE WAS OOK IN DE RACE VOOR ÖDEGAARD

Martin Ödegaard heeft inmiddels zijn debuut gemaakt bij sc Heerenveen, maar het had niet veel gescheeld of de 18-jarige Noor had voor FC Twente gespeeld. 'Wij waren er afgelopen zomer ook mee bezig om hem te huren van Real Madrid', zei directeur Jan van Halst in Rondo op Ziggo Sport. 'Real Madrid stond er voor open, maar wij konden niets. Het was in de tijd dat Twente vleugellam was':

BENTEKE MOET PSG AAN GOALS HELPEN

Christian Benteke speelt nog maar een half seizoen voor Crystal Palace, maar kan nu alweer hogerop. The Express weet dat de 26-jarige spits in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. De kampioen van Frankrijk is dit seizoen niet meer zo dominant als voorgaande jaren en wil dat snel veranderen. PSG zal diep in de buidel moeten tasten, want Palace betaalde deze zomer 31 miljoen euro voor de Belg.

Werder Bremen kan een flinke winst boeken als het besluit Serge Gnabry van de hand te doen. De Duitsers plukten de 21-jarige vleugelflitser aan begin van dit seizoen voor 5 miljoen euro weg bij Arsenal, maar The Gunners willen hem nu al terugkopen. Gnabry doet het namelijk uitstekend bij Werder. Hij is een vaste waarde en scoorde al 7 keer in 15 competitieduels.

FALCAO OOK RICHTING HET OOSTEN

De Chinezen zitten nu ook al achter Radamel Falcao aan, schrijft L'Equipe. AS Monaco heeft al een bod van 50 miljoen euro op de 31-jarige Colombiaan geweigerd. De aanbieding kwam van Tianjin Quanjian, dat er nu nog 10 miljoen bij opgooit. Heel veel winst zouden de Monegasken niet maken bij de verkoop van Falcao, want ze betaalden in 2013 liefst 43 miljoen om de spits bij Atlético Madrid weg te plukken.