Bottas komt: 'Alleen nog puntjes op i'

De komst van Valterri Bottas naar Mercedes is een steeds slechter bewaard geheim. Ook de huidige teambaas van de 27-jarige Fin doet weinig moeite om te ontkennen dat hij de lege stoel van Nico Rosberg gaat vullen. 'Het is momenteel nog een kwestie van de puntjes op de i zetten', liet Claire Williams aan Autosport weten.

'WIST METEEN DAT TOTO GING BELLEN'

'Ik wist eigenlijk al dat Toto Wolff ging bellen vanaf het moment dat Nico zijn afscheid aankondigde. Je wilt ook niet in de weg staan als een coureur naar een team kan dat races wint en kampioenschappen pakt. We moeten alleen zeker zijn dat als Valtteri vertrekt, we de beste geloofwaardige vervanger hebben’, aldus Williams.

Het moet raar lopen als Felipe Massa de opengevallen plek van Bottas bij Williams niet overneemt. De Braziliaan was eigenlijk al met pensioen, maar Williams wil graag een ervaren coureur in de wagen naast rookie Lance Stroll. Daarover wilde Williams niet veel meer kwijt. 'We maken het snel bekend, want de tests staan ook alweer voor de deur.'

