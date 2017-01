Real na verlies net niet beste team ooit

Door een hele late goal van Stevan Jovetic kwam er gisterenavond een einde aan een fraaie reeks van Real Madrid. De ploeg van Zinédine Zidane was namelijk al veertig duels op rij ongeslagen. Daarmee pakten ze het record in Spanje af van Barcelona, maar er zijn een aantal ploegen die het nog beter hebben gedaan.

Met 40 duels staat Real op plaats 3 van langste reeksen van clubs uit de grote Europese competities. Nummer 1 is Juventus. De Italianen verloren in 2011/12 43 wedstrijden op rij niet. In 1992/93 haalde AC Milan de 41 keer. Het oude Spaanse record van Barcelona stond op 39. Die wereldprestatie zette de Catalanen vorig seizoen neer.

De winnende goal van Jovetic die een einde maakte aan de zegereeks van Real:

111 GOALS, 26 DOELPUNTENMAKERS & RONALDO HET VAAKST

De laatste nederlaag van Real was op 6 april. Toen verloren Los Merengues in de Champions League met 2-0 van Wolfsburg. Daarna volgden 28 overwinningen en 12 gelijke spelen. 23 keer kwam Real in actie in de competitie, 10 keer in de Champions League en 4 maal in de Copa. Tel daar 2 wedstrijden op het WK voor clubteams en 1 duel om de Europese Supercup bij op en je komt op 40.

Het doelsaldo tijdens deze periode was indrukwekkend. Real scoorde zelfs liefst 111 keer. Tegelijkertijd kregen ze maar 38 doelpunten tegen. Cristiano Ronaldo is topscorer van het ongeslagen Madrid met 26 treffers. Karim Benzema had er 15 en Gareth Bale maakt met 11 treffers de top 3 compleet. In totaal scoorden 26 verschillende spelers in deze periode voor Real.

ZIDANE EN RAMOS HECHTEN NIET VEEL WAARDE AAN EINDE REEKS

Zidane heeft de eerste nederlaag van zijn ploeg sinds april vorig jaar snel van zich af gezet. 'Natuurlijk doet verliezen pijn, maar het moest er een keer van komen. We wisten dat onze reeks ooit zou stoppen en moeten daar niet te lang bij stilstaan. Woensdag spelen we voor de beker weer tegen Celta de Vigo, dan kunnen we beginnen aan een nieuwe reeks.'

Ramos heeft pecht en scoort in eigen goal:

Aanvoerder Sergio Ramos, oud-speler van Sevilla, leidde de ondergang van Real Madrid in door de bal in eigen doel te koppen. 'Desondanks hebben we alles nog steeds in eigen hand, we staan bovenaan. Dit doet ons niets', aldus Ramos. De voorsprong van Real op Barcelona bedraagt nu 2 punten, maar de Madrilenen hebben een wedstrijd minder gespeeld.