Van Hanegem, Franssen en Bergsma in Peptalk

De eerste Peptalk van 2017 staat vanavond in het teken van voetbal, judo en schaatsen. Willem van Hanegem, Bas Nijhuis, Juul Franssen, Jorrit Bergsma en Irene Schouten schuiven aan bij Jack van Gelder en Frank Evenblij.

DE KROMME EN DE TITEL

Voormalig topvoetballer Van Hanegem komt praten over de titelrace in de eredivisie waarin Feyenoord maar blijft winnen. Nijhuis zal het extra videoscherm bespreken dat de scheidsrechters straks tot hun beschikking hebben in de kwartfinale van de KNVB-beker.

DE JUDOKA DIE NIET MAG JUDOËN

Judoka Juul Franssen heeft een conflict met de judobond, die haar heeft verboden om mee te doen aan internationale wedstrijden. Ze moet verplicht trainen op Papendal, maar wil liever in Rotterdam haar trainingen volgen.

DE HUNKERING NAAR NATUURIJS

Topschaatsers en Clafis-teamgenoten Jorrit Bergsma en Irene Schouten zouden beiden favoriet zijn als er nu een Elfstedentocht verreden wordt. Dat is natuurlijk nog veel te vroeg, maar ze hebben wel hoop dat er deze week op natuurijs geschaatst gaat worden.

DE MART OVER EDBERG

Bij Frank Evenblij op de bank zit Heather Richardson, de vrouw en teamgenoot van Bergsma. De column van Mart Smeets gaat in de week van de Australian Open over de Zweedse oud-tennisser Stefan Edberg.

