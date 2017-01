Kerber met moeite naar tweede ronde

Angelique Kerber is haar jacht op titelprolongatie bij de Australian Open begonnen met een moeizame overwinning. De Duitse nummer 1 van de wereld had in de eerste ronde aanvankelijk weinig te duchten van Lesia Tsoerenko uit Oekraïne, maar bracht zichzelf toch nog in de problemen nadat ze in de tweede set een matchpoint had laten liggen.