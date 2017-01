Wawrinka ontsnapt aan uitschakeling

Tennisser Stan Wawrinka is maandag in de eerste ronde van de Australian Open ontsnapt aan uitschakeling. De nummer vier van de wereld en oud-winnaar in Melbourne moest heel diep gaan om de Slowaak Martin Klizan in vijf sets te verslaan: 4-6 6-4 7-5 4-6 6-4.