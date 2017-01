Wehrlein nu ook echt van Sauber

We weten nog steeds niet officieel wie Nico Rosberg op gaat volgen bij Mercedes, maar Pascal Wehrlein is het nu in ieder geval ook officieel niet. De Duitse opleidingscoureur van Mercedes rijdt in 2017 voor Sauber. 'Er zit zeker nog veel meer in het vat bij Pascal en we willen hem de kans geven verder te groeien en te leren in de top van de motorsport', luidt de persverklaring van Sauber.

'DOEL IS HET MIDDENVELD'

Vorig jaar was Sauber veroordeeld tot een rol in de achterhoede, maar Wehrlein spreekt grotere ambities uit voor het seizoen 2017. 'Het doel is om ons in het middenveld te vestigen en op reguliere basis punten te scoren', zegt de 22-jarige Duitser. Sauber eindigde ternauwernood als tiende in de WK-stand. Door 2 puntjes van Felipe Nasr in de voorlaatste race in Brazilië kroop het langs hekkensluiter Manor.

PUNT VAN WEHRLEIN NIET GENOEG

Uitgerekend Wehrlein had Manor het enige punt bezorgd door als tiende te eindigen in de GP van Oostenrijk. De switch was daardoor ook noodzakelijk. Manor liep miljoenen aan prijzengeld mis en vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Wehrlein had nog de hoop dat hij Rosberg mocht opvolgen bij Mercedes, maar daar lijkt de keuze bijna zeker op Valtteri Bottas te zijn gevallen.

Bij Sauber is Wehrlein de teammaat van Marcus Ericsson.

We are pleased to announce that Pascal Wehrlein will complete our driver line-up for the #2017 #F1 season!https://t.co/YlejzBAK98 @PWehrlein — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 16 januari 2017

