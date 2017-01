Haarhuis laat Hogenkamp thuis in Fed Cup

Paul Haarhuis zal bij de wedstrijd in de Fed Cup in en tegen Wit-Rusland geen gebruik maken van Richèl Hogenkamp. De tennisster uit Doetinchem ondervindt nog steeds last van een polsblessure en is daarom buiten de Nederlandse selectie gelaten. De Fed Cup-captain maakte maandag in Melbourne de namen bekend van de speelsters die op 11 en 12 februari in actie zullen komen in de kwartfinale in Minsk. Dat zijn Kiki Bertens, Cindy Burger, Arantxa Rus en Michaëlla Krajicek.