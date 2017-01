Real Sociedad eenvoudig langs Málaga

Zonder al te veel moeite heeft Real Sociedad Málaga verslagen. De bezoekers hoefden zich niet bovenmatig in te spannen om de drie punten mee naar Baskenland te nemen. In het Estadio La Rosaleda eindigde het in 0-2.

Beide teams deden niet hun best het publiek te vermaken. Vooral in de eerste helft hadden de ploegen moeite tot actie voor de doelen te komen. Pas na de pauze ontbrandde de wedstrijd. Iñigo Martínez had kort na rust hulp van de muur nodig om een vrije trap tot doelpunt te promoveren:

Tien minuten later gooide Juanmi de wedstrijd in het slot. Het jeugdproduct van Málaga was er in het strafschopgebied als de kippen bij om binnen te tikken: 0-2. In de slotfase drong Málaga wel aan. Los Boquerones claimden nog een strafschop maar konden geen echte vuist maken.

Real Sociedad doet uitstekende zaken met de overwinning. De Basken draaien keurig bovenin mee en staan met 32 punten vijfde. Málaga blijft anoniem hangen in de middenmoot. De Andalusiërs staan met 21 punten nu dertiende.